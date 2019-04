Regolamento animali, basta pesci premio

CREMA - Cosa cambia in concreto per i proprietari di animali, ma anche per i cremaschi che non ne hanno, con l’entrata in vigore del regolamento comunale, che sinora non esisteva? Innanzitutto lo stop ad alcune tradizioni secolari o comunque pluridecennali. Il primo esempio è quello dei fuochi d’artificio, anche in occasione della serata finale della festa centrale cremasca del Partito democratico, in programma ogni anno a fine agosto al podere di Ombriano.

Altro importante taglio con il passato, il fatto che non sarà più ammessa la vendita di animali in occasioni di fiere o altri appuntamenti. Non potranno nemmeno essere dati in premio: l’esempio classico, in questo caso, sono i pesci rossi che si vincono alle bancarelle delle giostre. D’ora in avanti è vietato metterli in palio. C’è poi la questione legata al numero massimo di cani che è possibile tenere in casa: cinque al massimo.

