A fuoco il quadro elettrico, lo spogliatoio è inagibile

PANDINO - Con ogni probabilità è stato un cortocircuito a provocare la fiammata dal quadro elettrico che ha poi innescato un incendio all’interno di uno dei due spogliatoi dei campi di calcio comunali di via Bovis. Impianti gestiti dalla Luisiana, in base alla convenzione con il Comune, e dove si allenano quotidianamente decine di ragazzi delle categorie giovanili. L’incendio si è verificato martedì pomeriggio. «Per fortuna non erano ancora cominciati gli allenamenti» hanno spiegato i dirigenti della società nerazzurra. Nessuna conseguenza, dunque, per atleti e allenatori, ma un danno non di poco conto e seri problemi logistici per concludere la stagione.

