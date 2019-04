Ospedale, l’apparecchio va il tilt: due mesi senza lastre dentali

CREMA (5 aprile 2019) - Niente lastre alla mandibola e dell’arco dentale in ospedale. L’ortopantomografo, macchinario utilizzato proprio per questi esami, funziona a singhiozzo da oltre due mesi. Dopo un primo guasto e la successiva riparazione, si è di nuovo bloccato. L’Azienda socio sanitaria territoriale lo sostituirà, ma tra gara d’appalto e assegnazione della fornitura, i tempi non si annunciano brevi. Da mesi, dunque, i cremaschi devono rivolgersi a strutture convenzionate o private.

