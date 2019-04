"Troppi furbetti della differenziata"

PANDINO - Più controlli in paese sulla raccolta differenziata porta a porta. Lo ha comunicato Linea gestioni, la società che ha in appalto il servizio di ritiro giornaliero dei rifiuti, non solo a Pandino, ma in moltissimi Comuni del Cremasco. «Nessuna volontà vessatoria — precisano da Linea —: l’obiettivo di questa iniziativa va nella direzione di migliorare la qualità del materiale conferito dai singoli cittadini, per evitare che, ad esempio, nei sacchi della plastica finiscano bottiglie di vetro o lattine, oppure che in occasione della raccolta della carta si trovino le confezioni in tetra pack del latte». Insomma, il livello di differenziata nel Cremasco e a Pandino è buono (ovunque si supera abbondantemente il 70%), ma si può incrementare con la collaborazione di tutti i residenti e, appunto, organizzando maggiori controlli. Linea ha infatti previsto che «laddove l’operatore ravvisi la non conformità del materiale esposto per il ritiro porta a porta, possa non raccoglierlo».

