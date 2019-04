Tabaccaio colpito e derubato, condannati i rapinatori

CASALE CREMASCO (4 aprile 2019) - Mercoledì 13 giugno del 2018: un bandito irrompe nella tabaccheria di via IV Novembre. Ha il volto parzialmente travisato. Punta alla cassa: ruba 600 euro e prima di fuggire, con una grossa chiave inglese colpisce in testa il titolare Marco Pasquini. Fuori, c’è il complice che lo aspetta su una Peugeot 206 SW. I carabinieri indagano e dopo tre mesi, martedì 11 settembre, i banditi vengono portati in carcere. Oggi è arrivata la condanna. A Rachid Boubelli, marocchino di 34 anni, residente a Cremosano, il giudice dell’udienza preliminare ha inflitto 4 anni di reclusione per rapina e per le lesioni cagionate al tabaccaio: un trauma cranico con ferita lacero contusa (venti giorni di prognosi). Il pm aveva chiesto 5 anni e 4 mesi. Tre anni e 8 mesi di reclusione, per concorso in rapina, sono invece stati inflitti al complice Davide Gagliardo, 37 anni, nato a Melzo (Milano), residente a Giugliano (Napoli). Il pm aveva chiesto cinque anni. Processati con il rito abbreviato, i due, entrambi recidivi, restano in carcere.

