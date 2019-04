Insulti razzisti dalla tribuna, il giudice: partita a porte chiuse

OFFANENGO (5 aprile 2019) - Dagli insulti razzisti alla chiusura della tribuna per la partita del campionato regionale Juniores. Dalla procura federale arriva una sentenza senza precedenti per il calcio dilettantistico e giovanile: l’Offanenghese Under 19 giocherà a porte chiuse la prossima gara casalinga, punita per le frasi discriminatorie rivolte da alcuni tifosi ad un giocatore africano del Casalmaiocco. La sanzione, alla quale si aggiunge una multa di 150 euro, fa riferimento ai fatti della gara Offanenghese-Casalmaiocco dello scorso 12 gennaio, sospesa per la tensione che si era creata tra il giocatore espulso e i supporters della squadra di casa. Come si legge comunicato ufficiale del Comitato regionale, la società cremasca è assolta per la condotta dei propri tesserati ma paga, per il principio della responsabilità oggettiva, le «offese con frasi discriminatorie» pronunciate da alcuni sostenitori in direzione del giocatore avversario di colore. Una sentenza dal forte valore simbolico, che vuole essere esemplare in un momento di acceso dibattito sul tema (anche a livello nazionale).

