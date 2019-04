Venditrici di casa in casa, "ma non le abbiamo autorizzate"

MONTE CREMASCO - «In paese ci hanno segnalato la presenza di due donne che si dichiarano venditrici porta a porta autorizzate dal Comune o da altri enti e società. Propongono anche dei contratti. Innanzitutto, l’appello che rivolgo ai residenti è di non acquistare o sottoscrivere nulla. Queste persone non sono autorizzate da nessuno, tantomeno dall’amministrazione comunale. In caso di insistenza, sollecito i muccesi a telefonare immediatamente ai carabinieri». Il monito porta la firma del sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini. L’allerta nei confronti dei residenti è stata pubblicata anche sulla pagina social della lista civica di maggioranza Uniti ed attivi.

