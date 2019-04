Un parco per scambiarsi libri. Riapre il Gerundo

PANDINO - Dopo cinque mesi e mezzo di chiusura forzata (all’origine i danni alle piante causati dalla tromba d’aria dell’ottobre scorso) riaprirà mercoledì 10 aprile il parco Lago Gerundo, la principale area verde del paese. Lo farà con una novità pensata non solo per i bambini, ma anche per favorire la fruizione dello spazio da parte degli adulti. Diventerà un punto di scambio libri, grazie al «book crossing», promosso dalla biblioteca comunale. Simili iniziative sono ormai assai diffuse, ma allestirla in un’area verde è una novità, almeno per il territorio cremasco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO