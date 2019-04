Pensioni: in fuga dalle cattedre

CREMA (6 aprile 2019) - Raddoppieranno i pensionamenti nelle scuole cremasche rispetto al passato, grazie a quota 100. E il 70% di chi se ne andrà dal primo settembre prossimo saranno insegnanti, per quella che può essere chiamata la grande fuga. Complessivamente, considerando ordinari e anticipatari, 140 tra maestri, professori, tecnici, segretari e collaboratori. Colmare i posti che verranno lasciati liberi sarà un problema. Chi se ne andrà con quota 100, inoltre, sarà sostituito da supplenti, non c’è tempo per immettere prof in ruolo.

