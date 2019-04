Cade in moto, è grave

VAILATE (5 aprile 2019) - Gravissimo incidente questa sera a Vailate. Attorno alle 21, all’altezza dell’intersezione fra via Roma e la strada provinciale 2 Crema-Vailate, un motociclista - U.P. 26enne di Crema - mentre viaggiava in direzione Treviglio proveniente da Pieranica, ha perso il controllo della sua Suzuki da strada colpendo un cartello stradale e finendo a terra nell’aiuola dello svincolo. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica, una pattuglia della polizia stradale di Crema e una squadra di vigili del fuoco di Crema. Data la gravità delle ferite, è stato fatto arrivare sul posto l’elisoccorso che, atterrato in un terreno a lato della carreggiata stradale, poco prima delle 22 è decollato per trasportare il ragazzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

