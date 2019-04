Poveri, distribuiti cento pasti al giorno

CREMA (7 aprile 2019) - Cento pasti preparati ogni giorno, di cui oltre la metà ai 26 ospiti – ma di fatto quella ormai è la loro casa — della struttura di accoglienza di via Toffetti. Caritas di Crema sempre in prima linea al fianco dei bisognosi, gli ultimi tra gli ultimi: per un 60% si tratta di italiani che hanno una casa, ma non riescono a fare la spesa, in maggioranza tra i 40 e i 50 anni. Il resto sono stranieri, compresi coloro che trovano rifugio per la notte al dormitorio San Martino di via Civerchi. Il disagio economico, anche per la perdita del lavoro, è la prima causa delle richieste di aiuto, ma non solo. Ci sono persone che hanno problemi a livello fisico o psichico: non sono più in grado di badare a se stesse, nemmeno di prepararsi il pranzo o la cena.

