«Minacciata e insultata mentre passeggiavo col cane»

CREMA (7 aprile 2019) - Insultata e minacciata di morte da un giovane straniero lungo le rive del canale Vacchelli. E’ accaduto nei giorni scorsi, per due volte, a Leda Passera, che ha sporto denuncia ai carabinieri. «Tutti i giorni — racconta la donna che abita nella zona dell’università — sono solita andare a camminare lungo il canale con il mio cane, nel tratto che costeggia il centro natatorio comunale. Venerdì pomeriggio, proprio mentre passeggiavo, nella zona dove ci sono le baracche che vengono frequentate nei mesi estivi, da un cespuglio è uscito un uomo di colore, che ha iniziato a inveire contro di me, a pronunciare offese irripetibili e a intimarmi di andarmene immediatamente, minacciando di morte me e il mio cane, se non lo avessi fatto». La donna, ovviamente, ha avuto paura e se n'è andata di corsa. L’increscioso episodio era già accaduto un’altra volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO