Parchi nell'oblio: giochi rotti, trappole per i bambini

CREMA (8 aprile 2019) - Non sono solo le aree verdi di maggiori dimensioni, come il Bonaldi, ad avere problemi legati a giochi e strutture fatiscenti. In città non mancano piccoli parchi, sovente all’interno di zone residenziali, in cui castelli, altalene e piccoli dondoli sono in condizioni davvero fatiscenti. In alcuni casi non basta nemmeno un intervento di ristrutturazione: andrebbero sostituiti in toto. Spuntoni e schegge di legno, ruggine e parti tenute insieme solo con grossi elastici. Senza considerare quei giochi che sono ricoperti di scritte, spesso di dubbio gusto, oppure scrostati. Molti sono anche privi alla base dei tappeti anti trauma. Queste situazioni si registrano in svariate zone della città: ad esempio nel giardinetto di via Famiglia Calderi ai Sabbioni, nel piccolo parco a fianco della palestra Cremonesi di via Pandino, ma anche dalla parte opposta della città, nel parco lungo via Cremona nel quartiere di Castelnuovo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO