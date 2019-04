Sorrisi e selfie, l'Inter omaggia i piccoli eroi del bus

CREMA (7 aprile 2019) - Sorrisi, selfie e risate, come dei ragazzini qualsiasi che per la prima volta entrano in uno stadio a vedere una partita dell’Inter. In poche parole, un pomeriggio di normalità, per provare a mettersi alle spalle il terrore del 20 marzo scorso. È quello che hanno vissuto i ragazzi della scuola media Vailati di Crema (Cremona), scampati poco più di tre settimane fa all’attentato sul bus della scuola dirottato verso Linate. «Piccoli eroi», come li ha definiti il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, per cui l’Inter ha riservato un regalo speciale: l’invito ad assistere in tribuna alla sfida con l'Atalanta e anche una maglia su cui campeggiava, appunto, la scritta «51 eroi». Una giornata quindi all’insegna della normalità, cominciata con il viaggio in autobus verso San Siro, accompagnati non solo da due docenti e dalla collaboratrice scolastica, ma anche scortati dai cinque carabinieri protagonisti del salvataggio. Un modo anche per superare il trauma: «Sono tornati su un autobus ed avevano qualche timore, ma hanno superato il tutto e adesso sono contenti», ha spiegato Bussetti, che li ha accompagnati direttamente sul pullman per l’ultimo tratto prima dell’arrivo allo stadio. Risate e scherzi sono stati i protagonisti fin da subito per il gruppo, il cui pomeriggio al Meazza è partito dalla visita all’Inter Village (la zona di divertimento per i tifosi davanti allo stadio), con qualche ragazzo che si è anche destreggiato con il pallone tra i piedi in un’esibizione freestyle. «Da grande voglio fare il carabiniere», ha spiegato uno degli studenti, in un omaggio verso chi è stato protagonista del salvataggio. «Viva l’Inter», ha urlato nel microfono un altro dei ragazzi, poco prima di sedersi in tribuna per assistere alla gara insieme anche al ministro Bussetti. E, nonostante lo 0-0 in campo, sugli spalti è stata comunque festa. «Sono molto emozionato, ringrazio tantissimo l’Inter per aver accolto la richiesta dei nostri ragazzi, rendendo felici loro e le famiglie. Avevo promesso di portarli allo stadio e siamo riusciti ad accontentarli», il commento di Bussetti ricevendo dall’ad nerazzurro Antonello la maglia «51 eroi», poi consegnata ai ragazzi durante l’intervallo. «Volevamo regalare a questi ragazzi la gioia di venire a vedere la partita, augurandoci che anche attraverso questo momento possano dimenticare quanto accaduto - ha aggiunto Antonello -. Sono stati un esempio per tutti, sono dei giovani eroi che rappresentano un esempio per le nuove generazione».

