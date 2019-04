Market indigesto: «Via Milano sotto assedio»

PANDINO (9 aprile 2019) - Un’improvvisa fiammata, dopo le prime settimane di tranquillità. Si accende la campagna elettorale: è il centrodestra a dare per primo fuoco alle polveri. Il candidato sindaco Piergiacomo Bonaventi parla apertamente di «amministrazione comunale dei sotterfugi» in riferimento al nuovo supermercato che sorgerà nell’area dell’ex consorzio agrario di via Milano (i lavori non sono ancora partiti). «Per quanto tempo ancora dovremo piegarci davanti alle inadempienze dell’amministrazione attuale? – si chiede l’esponente leghista –: un minimo di senso critico durante la campagna elettorale sarebbe gradito davanti ai cittadini pandindesi che hanno dato loro fiducia cinque anni fa. Sotterfugi in merito all'imminente costruzione del market in via Milano e un cortocircuito negli spogliatoi dei campi di calcio di via Bovis (che non capita per caso), luoghi frequentati ogni giorno dai nostri figli».

