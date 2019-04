Fuoristrada sulla provinciale 90: ferita una 50enne

RIVOLTA D'ADDA (8 aprile 2019) - BMW X6 fuori strada a Rivolta d'Adda lungo la provinciale 90. Al volante una 50enne di Pompiano, trasferita in ospedale a Crema. Non sono esclusi colpo di sonno o malore. Rilievi a cura dei carabinieri di Rivolta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Crema. Non è stato necessario ricorrere all'intervento dell'elisoccorso.

