Nuova Ztl, alla ricerca del compromesso

CREMA (9 aprile 2019) - Alla ricerca del compromesso: sull’ampliamento della zona a traffico limitato a piazza Madeo (oggi raggiungibile 24 ore su 24), il Comune aggiusta il tiro. Prevede di lasciare aperto l’accesso anche ai non autorizzati tutti i giorni feriali dalle 8 alle 15, anziché sino alle 14: un’ora in più di quanto annunciato nelle scorse settimane, al tavolo con le associazioni artigiane e del commercio. Basterà a mettere d’accordo l’ente di piazza Duomo e i rappresentanti di negozianti e imprese, la cui stragrande maggioranza è da sempre fortemente contraria all’allargamento e all’estensione sulle 24 ore dell’attuale ztl (in vigore dalle 17 alle 8)? Nei mesi scorsi, inoltre, le associazioni avevano richiesto che piazza Madeo rimasse accessibile almeno sino alle 17. Verrà dunque spento in quella fascia oraria il varco elettronico di prossima installazione proprio all’altezza della stretta strada che costeggia la sede staccata delle medie Vailati. Dall’attuale ingresso da via Frecavalli, invece, non si potrà più passare. In quel caso il varco (attivo, come gli altri cinque, 24 ore su 24) non perdonerà: sarà dunque multa sicura.

