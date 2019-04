Aggredita da un pitbull, 50enne curata al pronto soccorso

MADIGNANO (10 aprile 2019) - A spasso con il proprio cagnolino di razza meticcia, una donna di Madignano è stata aggredita da un cane di grossa taglia, scappato dall’abitazione del vicino di casa che aveva inavvertitamente lasciato aperto il cancello permettendo all’animale di uscire in strada. La padrona dell’animale cercava di soccorrere il suo cagnolino ma a sua volta veniva morsicata al braccio dal pitbull e solo grazie all’intervento di un passante è stato possibile allontanare l’animale ed evitare che la donna potesse subire danni fisici più gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che a loro volta avvisavano il veterinario dell’Ast di Crema al fine di verificare le condizioni del cagnolino ferito, ricoverato in una clinica veterinaria in gravi condizioni, nonché lo stato di salute del pitbull. La vittima 50enne, ferita al braccio, veniva accompagnata al pronto soccorso di Crema.

