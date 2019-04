Cade da tre metri, ferito operaio di 61 anni

DOVERA (10 aprile 2019) - Un operaio edile 61enne è rimasto ferito a causa di una caduta da un’altezza di circa tre metri, mentre stava lavorando alla manutenzione di un tetto di una cascina in via San Rocco, poco distante dall’omonimo santuario, che si trova in campagna a sud dell’abitato. E’ stato soccorso dal personale sanitario del servizio di emergenza e dal medico del 118 e trasferito in ospedale per accertamenti.

