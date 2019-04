Cancellato il treno diretto per Milano, protesta dei pendolari

CREMA (12 aprile 2019) - Stamattina alle 6,35 non è partito da Cremona il treno diretto 10458 per Crema e Milano (senza cambio a Treviglio). Trenord ha motivato la cancellazione spiegando che c'era stato un guasto non riparabile in tempi brevi, ma solo tramite un intervento di manutenzione in deposito. Proteste del Comitato pendolari cremaschi, che ha contestato la società per non aver fatto fermare di una quindicina di minuti il diretto precedente (il 10456): "Con cinque carrozze avrebbe avuto spazio sufficiente per prendere a bordo anche i passeggeri del treno cancellato", hanno spiegato i viaggiatori. Inevitabile il maxi ritardo al lavoro e all'università per centinaia di cremaschi.

