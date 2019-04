In città la manifestazione famiglie arcobaleno

CREMA (13 aprile 2019) - Dopo dieci anni Milano passa il testimone a Crema. Per la prima volta, infatti, la festa regionale della famiglia omosessuale uscirà dalla metropoli. Si terrà domenica 5 maggio nei giardini di Campo di Marte. Un’iniziativa all’insegna dello slogan Uguali diritti per tutte e tutti, promossa dall’associazione famiglie Arcobaleno, dal gruppo genitori omosessuali e dall’Arcigay. «Da una decina di anni si tiene questa giornata a livello mondiale e ovviamente anche in Italia. Anche stavolta verrà organizzata in diversi capoluoghi regionali, mentre per la Lombardia abbiamo scelto Crema» spiegano gli organizzatori. Il Comune ha già concesso il patrocinio, garantendo dunque l’utilizzo gratuito del parco al confine con il centro storico, dalle 9 sino alle 20. Gabriele Piazzoni, segretario nazionale dell’Arcigay, illustra le finalità della giornata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO