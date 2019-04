Cittadini attivi, paese libero dai mozziconi

PANDINO (13 aprile 2019) - Un anno fa, in perfetta tenuta da «Acchiappafantasmi» avevano ripulito via Umberto I, ma anche altre strade del centro, dai mozziconi di sigaretta buttati a terra, ricevendo il plauso di decine di passanti. Adesso alzano il tiro. I «Cittadini attivi per Pandino» puntano infatti ad una campagna di sensibilizzazione in centro contro chi getta a terra ciò che rimane delle sigarette e vogliono coinvolgere i gestori dei locali. L’idea potrebbero essere i cestini ad hoc, posizionati fuori da bar e ristoranti, ma anche in piazza Vittorio Emanuele III, via Castello, via Umberto I e piazza della Rinascente. Il gruppo ha già ottenuto il pieno appoggio del Comune.

