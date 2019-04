Aggredisce e ferisce due persone, arrestato 18enne

CREMA (13 aprile 2019) - Nella tarda mattinata dello scorso 8 novembre, nel parco pubblico Campo di Marte di Crema, due tossicodipendenti hanno iniziato a litigare ed uno di questi, più giovane e nordafricano, ha colpito al torace con un oggetto acuminato il 45 enne di origine campana. All’aggressione hanno assistito alcuni passanti che hanno richiesto immediatamente l’intervento dei Cc e del 118. Nel frattempo l’aggressore si era allontanato. Le ricerche protratte nel tempo hanno permesso di identificarlo dopo qualche ora, rinvenendo nello zaino il cacciavite che aveva usato per l'aggressione. Si tratta di un 18 enne senegalese che già nei mesi precedenti si era reso protagonista di un fatto analogo nei pressi della stazione ferroviaria di Crema nella quale aveva dato appuntamento ad un coetaneo con cui aveva avuto un precedente diverbio sui social. In tale circostanza aveva ferito con un coltello da cucina (sequestrato) il ragazzo procurandogli delle lesioni serie.

Vista l’indole violenta reiterata nel tempo, è stata chiesta l’emissione di una misura coercitiva tale da poterne contenere l’indole pericolosa. Il gip del Tribunale di Cremona ha accolto la richiesta avvalorando l’ipotesi investigativa tant’è che ha emesso nella giornata di ieri un’ordinanza di custodia in carcere. Il 18 enne senegalese è stato rintracciato a Crema, arrestato e tradotto in carcere in attesa del processo.

