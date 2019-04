CREMA (14 aprile 2019)- Non è detta l’ultima parola sull’allargamento della zona a traffico limitato a piazza Madeo. Dopo le associazioni di categoria, anche un folto gruppo di consiglieri di opposizione, tutto lo schieramento meno il Movimento Cinque Stelle, si muove per il «no» a questo progetto, nonostante il Comune abbia già comunicato quella che sembra essere una scelta definitiva. Nei giorni scorsi l’assessore al Commercio Matteo Gramignoli era stato chiaro: il transito davanti alle Poste centrali sarà aperto solo nei feriali e il sabato dalle 8 alle 15. Forza Italia, Lega e Polo civico fanno fronte unitario: con una mozione chiedono a giunta e sindaco Stefania Bonaldi di fermarsi. Ieri mattina in conferenza stampa Simone Beretta (Fi), Andrea Agazzi del Carroccio e Enrico Zucchi del Polo civico, sono stati chiari. «La giunta si fermi. Non faccia pasticci». «Non si può andare avanti a colpi di maggioranza su tutto, senza dialogare con opposizioni, cittadini, categorie economiche. Non ripetiamo un’altra piazza Garibaldi».

