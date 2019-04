Cade sulla pista da cross, grave 25enne

CREDERA RUBBIANO (15 aprile 2019) - Grave incidente sulla pista di motocross a Chieve. Un giovane di Lecco, 25 anni, è caduto rovinosamente nel primo pomeriggio di oggi. In sella alla sua Cbr Yamaha cross 250, dopo aver affrontato un salto, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo ed è atterrato, sbattendo violentemente la testa. Viste le sue gravi condizioni è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso per il suo trasporto all'Ospedale di Cremona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montodine, per i rilievi del caso.

