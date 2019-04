Strade a pezzi dopo la pioggia

CREMA (16 aprile 2019) - Complice la pioggia caduta in abbondanza nei giorni scorsi, l’asfalto di diverse strade cittadine è ridotto a un colabrodo. Di fronte alle lamentele dei cremaschi e degli automobilisti in particolare, il Comune ha già pronto mezzo milione di euro, da suddividere in due tranche di interventi. Tra le strade più ammalorate rientrano le vie Santa Chiara, Stazione, Pietro Maria Ferré, del Picco e Podgora. In quest’ultima, dopo le proteste dei residenti, l’ufficio tecnico ha disposto una copertura provvisoria delle principali buche con qualche badilata di catrame, ma l’intero manto è in condizioni tali, che sarebbe da rifare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO