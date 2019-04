Gradella, gesto sacrilego al cimitero

GRADELLA (17 aprile 2019) - Vandalismo al cimitero della frazione di Gradella. Spezzata una croce che si trovava su una tomba. A segnalarlo, ieri mattina, alcuni visitatori, che hanno spiegato di aver denunciato l’accaduto anche ai carabinieri della stazione di Pandino. Con ogni probabilità il gesto sacrilego è stato messo a segno in pieno giorno, dunque quando il piccolo camposanto è aperto al pubblico, ma al momento non si può nemmeno escludere che chi ha agito sia entrato durante la notte. Il sindaco Maria Luise Polig: «Sono sinceramente dispiaciuta e amareggiata. Mi impegno a fare tutto quanto nelle mie possibilità per individuare i responsabili di questo grave ignobile gesto».

