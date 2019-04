Cantiere 2020, terra di nessuno

CREMA (18 aprile 2019) - Prima le siringhe usate abbandonate nel piazzale, poi i bagni pubblici devastati dai vandali, tanto da essere inagibili per mesi. E ora la rete del cantiere fermo del progetto Crema 2020, vale a dire il futuro terminal dei bus, abbattuta in più punti. Con giovani che si ritrovano direttamente tra i mucchi di terra sbancata. E come testimoniato da un’operazione condotta dai vigili, c’è anche chi, lì, fuma hashish. Non c’è pace per l’area dell’ex scalo merci, attigua alla stazione ferroviaria. «I gruppi che erano soliti ritrovarsi al vicino binario morto — conferma il vicequestore Daniel Segre — ora si sono spostati nel cantiere. Di controlli — assicura — ne compiamo continuamente e si può dire che siano stati tutti identificati».

