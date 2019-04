«Melotta, stop ai tir»

SPINO D'ADDA (17 aprile 2019) - Basta camion lungo la Melotta, tra il paese e Pandino. «Un pericolo costante, oltre che una fonte di inquinamento e di rumore per i residenti, che si può e si deve fermare». A sostenere questa tesi è il segretario della Lega spinese Luciano Sinigaglia. L’ex vicesindaco torna su una proposta a lui cara durante il mandato amministrativo, che lo aveva visto impegnato sino al 2016. «Tre anni dopo — aggiunge Sinigaglia — le condizioni per vietare ai tir di percorrere i cinque chilometri che separano i due paesi, transitando al centro dell’abitato di Nosadello, sono ancora più favorevoli. I due Comuni devono unirsi e fare pressione sulla Provincia, proprietaria della strada, affinché si istituisca un divieto di transito ai mezzi pesanti. L’ente cremonese lo ha fatto l’anno scorso per Palazzo Pignano, non vedo perché non si possa fare la stessa cosa per Pandino e Spino».

