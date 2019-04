Pro life e Arcigay, derby delle famiglie: due manifestazioni

CREMA (19 aprile 2019) - C’è chi - attingendo dalla metafora calcistica — parla di derby, altri ci vedono invece la chiara intenzione di rompere le scatole e non credono affatto alla casualità. Flavio Rozza, l’organizzatore, nega però che la manifestazione Pro Life sia in contrapposizione a quella organizzata al Campo di Marte e che vedrà la partecipazione di decine di famiglie arcobaleno. La data, tuttavia, è la stessa: domenica 5 maggio. Gli uni per l’intera giornata nell’area verde in centro città, gli altri, solo nel pomeriggio, nel piazzale antistante l’ospedale Maggiore.

