Minacce al candidato sindaco, il caso-Rimanti in Senato

AGNADELLO (18 aprile 2019) - Il caso-Rimanti approda in Senato. A portarlo all’attenzione dell’aula di Palazzo Madama è stato, oggi, il senatore leghista Simone Bossi che ha iniziato il suo intervento citando la lettera con cui Luca Rimanti, 35enne controllore di volo all’aeroporto di Linate, candidato della lista della Lega, ha annunciato mercoledì mattina il suo ritiro dalla corsa alla poltrona di primo cittadino di Agnadello per via delle reiterate minacce anonime [LEGGI] ricevute sia da lui che dalla sua famiglia (Rimanti ha una compagna e due figli) a partire dai giorni successivi alla presentazione pubblica della sua candidatura a sindaco, avvenuta ad Agnadello il 18 marzo scorso, presso il bar Giardino di piazza Castello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO