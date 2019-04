Mercatone Uno, è sciopero

MADIGNANO (19 aprile 2019) - Da anni vivono e lavorano con una spada di Damocle sulla testa, sempre con il timore che la sede cremasca del Mercatone Uno chiuda i battenti. Prima per la crisi, a livello nazionale, della storica azienda di arredamento e oggettistica per la casa; negli ultimi mesi per l’incertezza che li attanaglia in merito al futuro del punto vendita, dopo il passaggio di proprietà nelle mani della holding milanese Shernon. Ieri, buona parte dei 36 dipendenti del Mercatone sono scesi in sciopero per l’intera giornata. Hanno anche organizzato un’ora di presidio, dalle 9 alle 10, fuori dai cancelli, con una ventina di presenze.

