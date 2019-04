Mafia: arrestato per associazione a delinquere, traffico d'armi e stupefacenti

RIVOLTA D'ADDA (20 aprile 2019) - Colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione in carcere emesso dalla procura di Catania, un 63enne originario della città siciliana e residente a Rivolta è stato arrestato ieri dai carabinieri e accompagnato nel penitenziario di Lodi. L'uomo dovrà scontare in carcere 12 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico d'armi e stupefacenti. Reati commessi nel Catanese fino al 2013.

Sempre ieri, i militari hanno arrestato anche una 37enne calabrese, residente a Soncino, condannata a due anni e sei mesi di reclusione per furto aggravato. I reati sono stati commessi a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) nel 2011 e a Cremona nel 2017. La donna sconterà la pena ai domiciliari.

