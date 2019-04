Run For Parkinson, in corsa per la solidarietà

CREMA (21 aprile 2019) - Oltre mille iscritti per la settima edizione di Run For Parkinson Crema che ha preso il via questa mattina a Crema in piazza Duomo. La corsa di dieci chilometri ha lo scopo di raccogliere fondi per La Tartaruga onlus, l'associazione che sostiene le persone affette da Parkinson e i loro famigliari.