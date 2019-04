La ragazza disabile che aiuta gli sfortunati diventa Cavaliere

VAILATE (23 aprile 2019) - Cavaliere della Repubblica. Questa l’onorificenza di cui verrà insignita a breve Flavia Capelletti, trentaseienne disabile di Vailate che da anni dedica tutte le sue energie ad aiutare chi si trova in situazioni di difficoltà. All’enorme soddisfazione di ricevere un grazie sincero ed un sorriso, dalle persone per le quali si è spesa, si aggiunge ora per lei la gioia di un titolo come quello di Cavaliere dell’Ordine Al merito della Repubblica Italiana. Non è da tutti. La comunicazione le è giunta nei giorni scorsi, a firma di Enrico Passaro, il capo ufficio del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e come se non bastasse, in questa Pasqua piena per lei di sorprese, ecco la lettera dell’amministrazione comunale che le fa sapere di averle assegnato una delle benemerenze civiche che verranno consegnate nella mattinata di sabato 4 maggio in municipio. “Non mi aspettavo né l’una né l’altra e, ovviamente, sono molto contenta”. Nata a Treviglio nel giugno 1982, affetta da tetraparesi spastica per via di un problema alla nascita, Flavia si dedica al prossimo da molti anni realizzando piccoli lavori di hobbistica per poi venderli a scopo benefico.

