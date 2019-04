Un altro 18enne in prognosi riservata

PIANENGO (24 aprile 2019) - Sono peggiorate le condizioni di R.J. 18enne di Crema, uno dei passeggeri a bordo della Lancia Ypsilon finita fuori strada sabato sera, lungo la strada bassa che collega il paese con Campagnola Cremasca. Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Crema. Per ora, i medici non si sbilanciano sul decorso della prognosi. Il giovane cremascho ha riportato gravi politraumi: era rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto insieme all’altro passeggero, S. C., anch’egli 18enne e residente a Crema. L’amico rimane in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il 19enne al volante, S.O. di Pianengo, era stato invece dimesso dopo poche ore.

