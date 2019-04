Turisti in castello, col ponte boom di presenze

PANDINO (24 aprile 2019) - L’insieme di più fattori: il lungo ponte pasquale, la decisione di aprire in via straordinaria le sale del castello il giorno di Pasquetta – con replica domani, festa della Liberazione, e il primo maggio – e il fatto che il maniero visconteo sia entrato a far parte in pianta stabile del circuito dei comuni della media pianura lombarda (soprattutto centri della bassa bergamasca) protagonisti delle giornate dedicate a palazzi e borghi medievali. Lunedì si è registrato un vero e proprio boom di visitatori nella storica dimora, oggi sede del Comune. L’ufficio turistico ha organizzato tre visite guidate, di cui due pomeridiane, alle sale affrescate: tra chi ha scelto questa formula e chi ha invece preferito un tour solitario per il maniero, le presenze hanno superato quota 200. Per domani, se le condizioni meteo miglioreranno, e per il primo maggio, potrebbe ripetersi la medesima affluenza.

