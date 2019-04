Bocciodromo, altri due campi coperti nell'area esterna

CREMA (24 aprile 2019) - Si apriranno lunedì 6 maggio le manifestazioni di interesse per la ristrutturazione e l’ampliamento del bocciodromo comunale di via Indipendenza, che vedrà anche la realizzazione di due campi coperti nell’area esterna. E’ questa l’ultima novità apportata al progetto, ormai definitivo, dopo il confronto con l’amministrazione municipale. A fissare la tempistica per l’inizio dei lavori è Bruno Casarini, presidente del consorzio Bocce in Lombardia, che fino al 2040 gestirà l’impianto sportivo.

