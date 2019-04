Roggia Alchina, recuperate quattro tonnellate di rifiuti

CREMA (23 aprile 2019) - Le prime segnalazioni di residenti, inorriditi dai quintali di rifiuti depositati nel letto in secca della roggia Alchina, risalgono al mese di marzo. Oggi, dal canale irriguo che attraversa il quartiere di Ombriano, in particolare nel tratto vicino alla palestra di via Toffetti e al campo da rugby, sono state recuperate quattro tonnellate di materiale. L’operazione è stata coordinata dall’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli, dal consorzio di bonifica Dugali Adda Serio (Dunas). Sul posto gli operai incaricati da Linea gestioni, intervenuti anche con una ruspa.

