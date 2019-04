Travolto da un'auto, 18enne lotta per la vita

CREMA (23 APRILE 2019) - Versa in gravi condizioni il diciottenne residente in città investito da un’auto poco prima delle 21 in largo Partigiani d’Italia. Intubato sul posto dai medici del servizio di emergenza sanitario del 118, è poi stato trasferito in eliambulanza in altro ospedale. Lo studente sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ad una pattuglia del distaccamento di Crema della Posltrada ed è ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato investito da una Volkswagen Golf che proveniva dalla rotatoria di viale De Gasperi ed era diretta verso via Mercato.

Ancora da stabilire se il giovane stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali o meno. Il tratto di strada, tra l’altro, in quel punto è scarsamente illuminato. E ieri sera la visibilità non era ottimale anche per via delle condizioni meteo.

Le condizioni del giovane sono subito apparse gravi, tanto che i medici hanno allertato il servizio di elisoccorso per provvedere a un suo trasferimento una volta arrivato al Maggiore.