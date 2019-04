Ospedale, pazienti senza la tv

CREMA (25 aprile 2019) - Quasi 400 monitor - uno per ogni posto letto - ormai in gran parte inservibili e in molti casi, smontati e tolti dalle camere e dunque finiti nel dimenticatoio. Una triste fine per l’ambizioso progetto @bed (at bed), lanciato ormai 12 anni fa dall’allora direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Crema (oggi Asst) Diego Maltagliati. Grazie ad un accordo tra ente e un’azienda privata erano stati installati monitor dotati di braccio semovente per ogni posto letto del nosocomio cittadino. Un servizio all’avanguardia, che consentiva ai pazienti di acquistare per pochi euro una tessera da inserire nell’impianto e avere così a disposizione centinaia di canali televisivi, compresi quelli di Sky. I monitor erano anche attrezzati con un telefono e altre opzioni: ad esempio, sarebbero stati in grado di connettersi con il server dell’ospedale in previsione di sviluppare la cartella elettronica e veicolare i dati dei pazienti.

