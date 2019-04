Velodromo, tempi più lunghi per il cantiere

CREMA (25 aprile 2019) - «E’ in atto un dialogo tecnico per il perfezionamento delle pratiche, necessarie al passaggio dal Demanio a Comune del velodromo Pierino Baffi». La precisazione è dell’assessore comunale al patrimonio Fabio Bergamaschi e in sostanza significa che al momento l’impianto di via IV Novembre non è ancora entrato nella disponibilità dell’ente pubblico. Operazione, questa, indispensabile per poter dare corso alla ristrutturazione. Come si ricorderà, lo scorso mese di novembre, l’amministrazione comunale aveva annunciato di aver ricevuto dal Coni un milione e 832 mila euro di finanziamento a fondo perduto per riqualificare l’intero velodromo.

