Casearia, convitto nell'ex medie

PANDINO (25 aprile 2019) - Entro fine anno i 60 studenti della Casearia che utilizzano il convitto pranzeranno e ceneranno in una nuova mensa, allestita nei locali delle ex scuole medie. Addio ormai prossimo, dunque, alla storica sede situata al piano terra del castello visconteo. Troppi i problemi tecnici emersi negli ultimi anni, non ultimi quelli all’impianto di riscaldamento – a lungo fuori uso nel corso dell’inverno e sostituito con stufe elettriche – per arrivare alle tubature dell’acqua. Un convitto sicuramente suggestivo e in una cornice unica, ma ormai non più funzionale. Per questo motivo Provincia (ente proprietario della scuola), Stanga di Cremona (la Casearia è sede staccata dell’istituto superiore agrario) e Comune hanno siglato un accordo per un deciso cambio di rotta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO