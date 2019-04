Pergolettese-Modena: per i tifosi canarini 1.350 biglietti

CREMA - Nulla di fatto: lo scontro diretto tra Pergolettese e Modena resta regolarmente in calendario allo stadio Voltini di Crema alle 15 di domenica e i biglietti a disposizione dei tifosi canarini rimangono 1.350, il massimo che il club di casa aveva dichiarato di poter mettere in vendita per rispettare gli standard di sicurezza e ordine pubblico in un impianto dalla capienza di 4.100 spettatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO