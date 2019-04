Giro di vite sulla velocità, arrivano gli autovelox in via Roma

PIANENGO (25 aprile 2019) - Linea dura contro l’alta velocità lungo la via Roma. Ormai è deciso: dai primi di maggio, due colonnine arancioni (con rispettivi autovelox all’interno) saranno a guardia dei due ingressi di Pianengo - al confine con Crema e con Sergnano - come definitivo deterrente a velocità di percorrenza elevate. Il dispositivo per fotografare le auto che attraversano la via Roma sarà posizionato nelle colonnine e attivato a distanza dalla polizia locale tutti i giorni, in alcune fasce orarie, diverse di volta in volta. «L’installazione e la presenza dei dispositivi deve essere chiara a tutti - precisa il sindaco Roberto Barbaglio - perché il reale e unico scopo dell’installazione degli autovelox sarà di rallentare la velocità delle auto sulla via Roma, dove troppo spesso si sono verificati incidenti e sulla quale transita una media di oltre 2mila auto al giorno. Nessun intento di fare cassa. La priorità è senza dubbio la sicurezza».

