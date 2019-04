Via IV Novembre, parco blindato

CREMA (25 aprile 2019) - Ordinanza sì; ma anche servizi di vigilanza specifici, per farla rispettare. Lo scorso anno, una lunga serie di vandalismi, ma anche il frastuono nel cuore della notte segnalato da chi abita lungo la via, aveva portato la polizia locale ad intervenire a più riprese nel parchetto ricavato lungo la riva del Serio, a ridosso di via IV Novembre. Tanto che, in vista della bella stagione, l’amministrazione comunale — come anticipato nei giorni scorsi — gioca d’anticipo. E lo fa attraverso un provvedimento che vieta l’ingresso dalla mezzanotte alle sei del mattino. E se nel 2018, quando il provvedimento trovò applicazione solo ad estate ormai avviata e le contravvenzioni elevate furono in tutto nove, quest’anno la polizia locale prevede controlli straordinari, «soprattutto nel fine settimana».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO