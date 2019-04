La scuola elementare è da abbattere

PALAZZO PIGNANO (26 aprile 2019) - Un anno di inevitabili sacrifici, che significa fare lezione in strutture prefabbricate, seppur dotate di tutte le attrezzature necessarie e di impianti di riscaldamento e servizi igienici. Non c’è altra soluzione per consentire i lavori all’ala vecchia (ha oltre 50 anni) dell’attuale scuola elementare della frazione di Scannabue: l’ipotesi iniziale di ristrutturarla è infatti tramontata per ragioni tecniche e di costi. Andrà dunque abbattuta e, sullo stesso terreno, sorgerà una struttura all’avanguardia, sia dal punto di vista dei consumi energetici, sia come spazi e servizi. Il progetto è quello firmato dall’architetto di Crema Massimiliano Aschedamini affiancato dall’ingegner Angelo Bolzoni (anch’egli di Crema) e dal collega Carlo Fornasari di Cremona. A disposizione del Comune 2,4 milioni di euro di finanziamento statale, a cui l’ente locale aggiungerà un mutuo da 600 mila euro, da recuperare poi grazie ai fondi nazionali per il risparmio energetico. La scuola ospita complessivamente circa 200 alunni, la metà dei quali potrebbe essere interessata dal trasferimento.

