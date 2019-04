Centri estivi, rette per i disabili. Draghetti: «Si faccia chiarezza»

CREMA - «Si faccia chiarezza sulle spese per i centri estivi comunali 2019 a carico delle famiglie che hanno figli con disabilità».

A chiederlo, attraverso un’interrogazione, è il consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti. Il documento chiama in causa sia il sindaco Stefania Bonaldi, sia il vicesindaco e assessore al Welfare Michele Gennuso. «Spiace – sottolinea Draghetti – che durante l’ultima commissione Servizi sociali convocata nei giorni scorsi, Gennuso non fosse presente per rispondere alle domande in merito proprio alle quote a carico delle famiglie con figli disabili, in vista dei centri estivi 2019. Richieste a cui, ovviamente e giustamente, non è stata data spiegazione dalla parte tecnica presente». Nell’interrogazione, il consigliere Draghetti ricorda come «l’anno scorso il Comune avesse avviato una sperimentazione di attività estive per bambini e ragazzi con disabilità».

