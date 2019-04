Fermata mentre ruba al market, condannata a 10 mesi

CREMA (26 aprile 2019) - E' stata fermata ieri da un addetto alla sicurezza di un supermercato mentre occultava della merce sotto ai vestiti; una volta scoperta, la donna - una trentenne cremasca - ha cominciato a dare in escandescenze e ha cercato di guadagnarsi una via di fuga, spintonando più volte il vigilantes. In soccorso dell'uomo è andato un agente di polizia del commissariato di Crema che si trovava all'interno del punto vendita. Prontamente bloccata, la trentenne è stata consegnata ad un equipaggio in servizio di volante ed arrestata per tentata rapina impropria, reato per il quale nella mattinata odierna è stata condannata dal tribunale di Cremona a dieci mesi di reclusione, che sconterà agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO