Bus dirottato, alunni dal Papa

CREMA (27 aprile 2019) - Dopo la tribuna d’onore dello stadio Meazza e gli onori sia al Viminale sia al palazzo della Regione, l’incontro con papa Francesco. Saranno ricevuti dal Pontefice il 29 maggio, durante l’udienza in sala Nervi, i ragazzi delle seconde A de B della media Vailati, sfuggiti il 20 marzo all’incendio dell’autobus che li avrebbe dovuti riportare a scuola dopo l’ora di ginnastica ed è stato invece dirottato dall’autista. Ossia da Ousseynou Sy, il 47enne che ha tenuto in ostaggio i 51 studenti per un’ora e mezza. Un gesto, del quale l’uomo — attualmente detenuto nel carcere di San Vittore — «non si è pentito». O almeno, non davanti al giudice delle indagini preliminari Tommaso Perna, che l’ha interrogato nel penitenziario milanese. La notizia dell’invito giunto dal Vaticano è trapelata ieri. Ed è verosimile che i giovani ospiti vengano salutati personalmente dal Papa.





